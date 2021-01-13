محمد الفلاح - يسرا تعلن شفاءها من كورونا: بتحسن ببركة دعواتكم

الأربعاء 13 يناير 2021

طمأنت الفنانة المصرية يسرا، جمهورها على حالتها الصحية، مشيرة إلى أن صحتها أصبحت أفضل بعد الإصابة بفيروس كورونا.



وقالت يسرا، خلال تصريحات صحفية محلية، إن حالتها تتحسن منذ إصابتها قبل 17 يوما، وإنها تخضع للعزل ولكنها ليست في مستشفى، مطالبة جمهورها ومحبيها بعدم القلق.

وأوضحت النجمة الكبيرة يسرا، أنها أجرت تحليل ct والنتيجة جيدة مقارنة بأول أيام إصابتها بفيروس كورونا، فضلا عن أن تحليل الـ pcr نتيجته سلبية، قائلة لجمهورها ومحبيها" بتحسن ببركة دعواتكم".

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس جمهورية مصر العربية للشؤون الصحية، أكد أن نتيجة مسحة كورونا للفنانة يسرا وزوجها خالد سليم، ظهرت أمس وكانت سلبية، موضحا أن الإعلامي وائل الإبراشي مازال في المستشفى والحالة تحتاج لبعض الوقت، متمنيا له الشفاء.