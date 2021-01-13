شكرا لقرائتكم خبر عن عفريت هالة فاخر يطارد بيومى فؤاد بمسلسله "عودة الأب الضال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطارد الفنانة هالة فاخر الفنان بيومى فؤاد من خلال عفريتها فى مسلسله الجديد "عودة الأب الضال"، الذى انطلق تصويره أول أمس الاثنين، فى الديكورات الخاصة بالعمل، حيث تجسد دور زوجة بيومى فؤاد وتظهر له على شكل عفريته طوال الأحداث فى إطار كوميدى.

مسلسل "عودة الأب الضال"، يقوم ببطولته، بيومى فؤاد، ومن تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، ابراهيم ربيع وإخراج أحمد عبد اللاه، ويشارك في بطولته هالة فاخر، أميرة هانى، هاجر عفيفى، شادى ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في اطار اجتماعي كوميدى.

وفى سياق آخر صور بيومى فؤاد عدد كبير من مشاهده في فيلم "ماما حامل" مع النجمة ليلى علوى والذى يجسد دور زوجها في أحداث الفيلم، وهو تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، ويشارك في بطولته حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ومحمد ثروت نانسى صلاح وهدى المفتى وسامى مغاورى.

من ناحية أخرى تشارك الفنانة هالة فاخر، فى السباق الرمضاني المقبل، من خلال ظهور كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "نجيب زاهى زركش" تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وبطولة يحيى الفخرانى وأنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفى وإسلام إبراهيم ومحمد محمود ورنا رئيس.