محمد سامي ينشر صورة والدته أثناء تأدية اليمين الدستوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المخرج محمد سامي صورة والدته النائبة دكتورة صبورة السيد، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، أثناء تأدية اليمين الدستوري.

علق محمد سامي على الصورة: "أمي الغالية معالي النائب دكتورة صبورة السيد أثناء تأدية اليمين الدستوري اليوم بمجلس النواب، ربنا يقدرك على خدمة بلدك و كل الناس اللي نجحتي بأصواتهم".

ويواصل المخرج محمد سامي، تصوير مسلسل "نسل الأغراب" الذي تدور أحداثه في أجواء صعيدية، ويجمع النجوم أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، أحمد مالك، إدوراد، دياب، سلوى عثمان، فردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، أحمد فهيم، وأحمد داش وغيرهم.