مايا دياب: "كورونا حرمنا من وداع الأحبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت المطربة اللبنانية مايا دياب عن حزنها الشديد بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد

وكتبت مايا، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "مش قادرة أوعى على خبر رحيل أحباء حرمنا الفيروس حتى إنو نجتمع لوداعهم، قلب مجروح، معاناة ما لها حلول، ونداءات لتأمين أسرّة بالمستشفيات غير موجودة ، كورونا ساوى الناس ببعضها الغني كما الفقير لا سرير لهما".

يُذكر أن آخر أعمال اللبنانية مايا دياب أغنية "يابا يابا"، والتي طرحتها على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، بعدما صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودير منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.