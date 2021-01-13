بروكلين بيكهام يهدي خطيبته أول هدية من نوعها في عيد ميلادها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 يناير 2021 03:28 صباحاً - الحب بين رجل وامرأة يبرز معدنه الحقيقي الفريد من نوعه من خلال نوع الأحاسيس المشتركة العميقة بينهما،وتزداد متانة العلاقة العاطفية حين يشارك الطرف الآخر أحزان وسعادة الآخر بأشكال مختلفة لكنها صادقة ورائعة ومبتكرة.

وبينما يقوم الرجال بتقديم هدايا تقليدية على شكل سيارات ومجوهرات وعطل رومانسية،ابتكر عارض الأزياء و المصور الفوتغرافي البريطاني بروكلين بيكهام "21 عاماً"،الإبن الأكبر للاعب الكرة البريطاني المعتزل ديفيد بيكهام ومصممة الأزياء البريطانية فيكتوريا بيكهام ،هدية فريدة من نوعها لخطيبته الممثلة الأمريكية نيكولا بيلتز،البالغة من العمر"26 عاماً" التي احتفلت بعيد ميلادها ال26 مع خطيبها بروكلين يوم السبت 9 يناير2021.

بروكلين يهدي خطيبته وشماً جديداً على يده بإسم جدتها الراحلة جينا

وكانت الممثلة الأمريكية نيكولا بيلتز خسرت جدتها "جينا" العام الماضي في عيد ميلادها ال25. ولم تستطع إخفاء حزنها وتأثرها العميق والطويل المدى على رحيل ووفاة جدتها، فقدم خطيبها بروكلين بيكهام بدافع حبه الكبير لها هدية عيد ميلادها ال 26 ،وهي أول هدية من نوعها يقدمها خطيب لخطيبته في العالم،هدية تبرز تعاطفه الصادق مع حزنها على جدتها واحترامه لمحبتها الكبيرة لجدتها ،فطبع وشماً جديداً على يده ،عبارة عن إسم جدة خطيبته "جينا" .

سعادة نيكولا لا توصف بهدية بروكلين

نيكولا نشرت صورة وشم خطيبها بروكلين، وكتبت تعليقاً عليها يعبر عن سعادتها بهذه الهدية الأولى من نوعها والفريدة لديها قائلة: :"أفضل هدية لعيد ميلادي".

وللآن نيكولا بيلتز غير مصدقة أن جدتها توفيت يوم ميلادها ال25 ،وعبرت عن ذلك بمنشور خاص بإنستقرام،بمناسبة مرور عام على وفاة جدتها جينا،ووعدتها بالمنشور بأنها لن تنساها أبداً.

ديفيد وفيكتوريا بيكهام يهنئان زوجة ابنهما المستقبلية

وقامت مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام بنشر صورة سيلفي لها برفقة نيكولا،زوجة ابنها الأكبر المستقبلية،وهنأتها بعيد ميلادها ال26 السعيد،وقالت لها: "كلنا نحبك"،وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتمنى أيضاً اللاعب الشهير المعتزل ديفيد بيكهام "45 عاماً" لزوجة إبنه المستقبلية نيكولا يوماً رائعاً في عيدها.

وتخطط فيكتوريا بيكهام وزوجها ديفيد على التركيز في مساعدة أطفالهما على التعليم عن بعد في ظل زيادة عدد الإصابات وسريان الإغلاق العام في بريطانيا.

يشار إلى أن الثنائي بروكلين بيكهام ونيكولا بيلتز ،قد أعلنا خطوبتهما عبر وسائل التواصل الإجتماعي في تموز- يوليو الماضي 2020 بعد 8 أشهر من المواعدة،ومفترض بهما كما تحدثت تقارير صحفية أن يتزوجا عام 2022 بأمل انتهاء جائحة فيروس كورونا التي تسببت بتأجيله من سبتمبر-أيلول 2021 إلى عام 2022 ،ولم يحدد موعده تماماً بعد.

ووفقاً لوسائل الإعلام،وقع الثنائي اتفاقاً ما قبل الزواج ،من أجل حماية ثروات عائلتيهما في حال وقوع الطلاق مستقبلاً.

بموجب العقد الذي وقعاه، وافق الثنائي بروكلين ونيكولا على عدم حصول أي طرف على ممتلكات وأصول الآخر أو مبالغ مالية أو ما شبه ذلك في حال الانفصال.

ويمتلك ديفيد بيكهام وزوجته النجمة فيكتوريا بيكهام ثروة تقدر بنحو 335 مليون جنيه إسترليني، إلا أن والد نيكولا، نيلسون بيلتز يمتلك حوالي 1.1 مليار جنيه إسترليني تقريباً.