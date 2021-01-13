بريانكا شوبرا تنشر صورة لها وهي نحيفة بعمر الـ17 وتثير موجة إعجاب جديدة بها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 يناير 2021 03:28 صباحاً - صدمت نجمة بوليوود وهوليوود الممثلة الهندية بريانكا شوبرا،البالغة من العمر"38 عاماً" متابعيها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "إنستقرام" الذي يتابعها فيه أكثر من 59 و600 ألف شخص حول العالم ،بنشرها يوم أمس الأثنين صورة لها وهي في عمر الـ17 عاماً، وظهرت فيها مرتدية بدلة لونها "أسود"، وتبدو عليها النحافة الشديدة، مستعيدة من خلالها ذكريات مرحلة المراهقة، قبل تتويجها بلقب ملكة جمال العالم في عام 2000 ،وكانت عند فوزها بعمر ال18 عاماً.

وحازت الصورة خلال 20 ساعة فقط على مليون و800 ألف إعجاب.



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فترة الحجر المنزلي ساهمت بتمتين علاقتها الزوجية



من ناحية أخرى لا تخفي بريانكا شغفها بالعائلة ورغبتها بإنجاب العديد من الأطفال، كما أنها تعتبر أن مرحلة الحجر المنزلي خلال الإقفال التام، ساهمت بتمتين علاقتها بزوجها النجم نيك جوناس.

فارق العمر واختلاف الثقافة بينها وبين زوجها مغامرة فائقة الرومانسية

ووضعت بريانكا حداً لموضوع فارق السن والإختلافات الثقافية بينها وبين زوجها المغني الأمريكي نيك جوناس ،البالغ من العمر"28 عاماً"، وقالت في حديث لصحيفة "The Sunday Times" إن " فارق السن وحتى الإختلافات الثقافية لم تكن عائقاً أمام علاقتهما الرومانسية".

نيك جوناس وبريانكا شوبرا



وتابعت: "لم يكن هناك أي مشكلة، نيك ذهب إلى الهند وكأنه سمكة في الماء، ولكن بالتأكيد كأي زوجين علينا أن نتفهم عادات بعضنا البعض وما يحبه الآخر. وبالتالي هي مغامرة أكثر منها عقبات".

وكانت قد احتفلت بريانكا شوبرا"38 عاماً" وزوجها المغني الأمريكي نيك جوناس "28 عاماً"،بذكرى عيد زواجهما الثاني في شهر ديسمبر 2020 الماضي.

وعبرت مراراً بريانكا عن سعادتها الكبيرة بحياتها الزوجية مع زوجها المغني الأمريكي نيك جوناس منذ تزوجته عام 2018.