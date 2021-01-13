وائل جسار بكليب “ولا في الأحلام” قريبًا.. وفادي حداد يكشف عن الكواليس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: ينتظر جمهور النجم اللبناني وائل جسار كليب أغنيته الجديدة “ولا في الأحلام” بفارغ الصبر، وذلك من أعلن عن استعداده لطرحها بالتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

وكشف المخرج اللبناني فادي حداد عن صورة جديدة من كواليس تصوير أغنية “ولا في الأحلام” التي صُورت قبل أسابيع قليلة على طريقة الفيديو كليب في لبنان.

كما أكّد فادي حداد أن أغنية “ولا في الأحلام” ستصدر قريبًا، وتحديدًا خلال الربع الأول من العام الجديد 2021.

وبحسب مصادر من خاصة، يُركز الكليب على إظهار قدرات وائل جسار التمثيلية، ويُعتبر فيلم سينمائي قصير من حيث الفكرة والتمثيل.

تجدر الإشارة الى أن أغنية “ولا في الأحلام” من كلمات أحمد قطوط، والحان أحمد زعيم، وتوزيع شريف منصور.