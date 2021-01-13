كفين هارت يعقد صفقة بمئات الملايين مع Netflix.. “متحمّس وممتنّ”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: يستهلّ كيفن هارت العام الجديد من خلال تحديد مكانة له في Netflix عبر صفقة جديدة هائلة. ووقّع الممثل (41 عاماً) صفقة لعرض أربعة أفلام للمرة الأولى عبر المنصّة حيث سيقوم بدور البطولة فيها وإنتاجها عبر شركته “HartBeat Productions”، بحسب موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

وفي حين لم يتم الكشف عن الشروط المالية للصفقة، يُقال إن آخر عقد أبرمته خدمة البث المباشر مع ممثل كوميدي يشمل أربعة أفلام كان مع الممثل آدم ساندلر وبلغت قيمته 150 مليون دولار.

ويتمتع هارت بعلاقة قويّة مع خدمة البث، حيث صنّف فيلمه “No Fucks Given” كأفضل فيلم كوميدي لعام 2020 وشاهده 21 مليون مشترك خلال الأسابيع الأربعة الأولى من صدوره.

وحققت أفلامه أكثر من 4 مليارات دولار في شبابيك التذاكر، وبسبب انتشار كورونا وإبقاء العديد من المسارح مغلقة، باتت منصة Netflix أحد أبرز شبابيك التذاكر الحاليّة.

وعلّق هارت على الخبر من حسابه الرسمي في “إنستغرام”، ناشراً صورةً عن الخبر وكاتباً بياناً صغيراً لمتابعيه البالغ عددهم 102 مليونين جاء فيه: “أنا متحمس لهذا الفصل الجديد لي ولشركتي. أنا محظوظ وأشكر فريقي في HartBeat Productions”.

وتابع: “أنا أؤمن حقاً بقدرتنا على إنتاج أفلام عالمية سيكون لها تأثير دائم في تاريخ السينما خلال الأعوام المقبلة. لقد بدأنا للتو أشخاصاً. أهم ما في الأمر هو الركيز على الفريق وليس على النفس”.

وأضاف: “أنا متحمس لإنتاج أفلام متطورة مع Netflix كما أنني ممتن جداً لتيد ساراندوس وسكوت ستوبر، فنحن نتشارك الرؤية الإبداعية عينها ونضع دائماً الجمهور في المقام الأول”.

وختم: “يتطلّب هذا المجال النمو الدائم ويستمر فريقي في HartBeat بالتفوّق على توقعاتي من طريق قدراتهم على تطوير القصص والعلاقات. هدفنا أن نجعل من اسم HartBeat مرادفاً للترفيه والقصص من الدرجة الأولى”.

وعلّق سكوت ستوبر، رئيس قسم الأفلام الأصلية في Netflix: “تربط Netflix وهارت علاقة طويلة ونحن محظوظون جداً للعمل معه مرّات عدة”.