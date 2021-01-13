صابر الرباعي يستعدّ لإطلاق “المعطف”.. مناخ رومانسي في بيروت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: يستعد الفنان التونسي صابر الرباعي لطرح أغنية وكليب جديد بعنوان “المعطف”، عبر قناته الرسمية في “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات كريم العراقي وألحان الموسيقار طلال وتوزيع موسيقي لميشال فاضل، وإشراف عام خالد أبو منذر، وتم تسجيلها وتصويرها في بيروت بإدارة المخرج اللبناني وليد ناصيف، وامتد التصوير لثلاثة أيام سادها مناخ رومانسي لافت، واستخدمت في الكليب أحدث الأجهزة والتقنيات المتطوّرة. اما تسجيل الأغنية فتم في الأستوديو الذي يملكه فاضل في منطقة جل الديب اللبنانية.

وقد شوّق الرباعي جمهوره إلى الأغنية والفيديو كليب الأغنية عبر نشره مقطعاً صغيراً من العمل على صفحته الخاصة في “إنستغرام” معلقاً: “قريباً مع برد الشتاء والأجواء الجميلة مشاعر صابر الرباعي تغمرنا بأغنية المعطف”.

في سياقٍ منفصل، انشغل الرباعي أخيراً بإطلاق نقابة الفنانين التونسيين برئاسته، وبالتعاون مع زميليه الفنانين لطفي بوشناق، ولطيفة. وكان قد صرّح أنّه أجرى 20 فحصاً لفيروس كورونا في 2020 نظراً لكثرة سفره بسبب عمله.