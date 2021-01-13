رومانسيّة ماجد المهندس بأغنية جديدة.. “وآهيامه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بعدما طرح الفنان ماجد المهندس أغنية “قالب خلقته” مع نهاية عام 2020، وتم تسريبها في حفلة خاصة، ها هو يصدر أغنية رومانسية جديدة بعنوان “وآهيامه”.

الأغنية من كلمات الجميلة، ألحان أحمد الهرمي، توزيع سيروس ومكس وماستر جاسم محمد. وقد حققت أكثر من 240 ألف مشاهدة في الساعات الأولى لطرحها.

ومن المتوقع أن يغنّي المهندس الأغنية للمرة الأولى أمام الجمهور في الحفل الذي سيحييه مساء الجمعة 15 كانون الثاني الجاري الى جانب النجمة نجوى كرم على مسرح مركز دبي التجاري العالمي، ضمن فاعليات مهرجان دبي للتسوق.