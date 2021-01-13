ما حقيقة إصابة ملحم زين بكورونا؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تواترت خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء تفيد بإصابة “ريس الأغنية اللبنانية” ملحم زين بـ”فيروس كورونا” المستجد (كوفيد 19).

المكتب الإعلامي لملحم زين نفى كل هذه الأخبار قائلاً: “بكل تأكيد ما قيل عنه ما هو إلا شائعة ويتمتع بصحة جيدة”.

وأضاف مكتبه: “وتأكيداً لصحة كلامي، كان زين قد توجه إلى سوريا في الثاني من الشهر الجاري، وخضع لفحص Pcr وجاءت النتيجة سلبية، وبعدها بأيام وفي الخامس من الشهر ذاته، أعاد الفحص مرة ثانية، لأنه كان متجهاً إلى أبو ظبي. وهو حالياً في هذه الإمارة برفقة عائلته، وهناك غير مسموح لأي شخص أن يكون بالطائرة إلا بعد التأكد من أنه غير مصاب بفيروس كورونا ونتيجته سلبية، وأؤكد مرة ثانية أنه بخير”.

يُذكر أن ملحم زين كان قد خطف الأنظار بخفة ظله وهدوئه وحضوره اللافت، من خلال مشاركته في برنامج المواهب The Voice Senior، وهو دعم المواهب مافوق الستين عام، وشارك من ضمن أعضاء لجنة التحكيم، والتي تألفت من كوكبة من النجوم وهم هاني شاكر، ملحم زين، سميرة سعيد ونجوى كرم، وفاز بلقب الموسم الأول الفنان اللبناني القدير عبدو ياغي الذي كان مع فريق ملحم زين.