كيفانش تاتليتوغ ينجو من السجن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: صدر قرار المحكمة حول الدعوى المرفوعة ضد الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الذي كان مهدداً بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، بتهمة التهرب من الضرائب بإدخال فواتير مزوّرة لحسابه خلال عامي 2012 و 2013، والذي ورّطه بها مدير حساباته السابق.

وقررت المحكمة تبرئة كيفانش لعدم وجود أدلة كافية ومقنعة.

من جهة أخرى، يستعد كيفانش لتصوير مسلسل “حكاية غواصة” لصالح شبكة “نتفلكس”، وسيكون المسلسل امنداداً للمسلسل البلجيكي “Into The Night” الذي عرض أيضاً على “نتفليكس”، وتدور الأحداث في العالم نفسه، وهي قصة الحفاظ على بقاء الإنسانية في مواجهة كارثة كونية تحدثت بسبب كارثة شمسية، حيث تتسبب الشمس بتدمير كل ما تصله أشعتها دون تفسير. وتشارك الممثلة اوزغي اوزبرينجي في المسلسل.