من “باب الجمال”.. محمد منير يطرح “فينك يا حبيبي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: طرح الفنان المصري محمد منير، أغنية “فينك يا حبيبي” لتكون الثانية التي تتم إزاحة الستارة عنها من بين أغنيات ألبوم “باب الجمال”.

وتعاون منير في أغنية “فينك يا حبيبي” مع الشاعر والملحن النوبي عبدالعزيز زين العابدين، الذي كتب كلماتها ولحنها أيضاً، بينما وزعها موسيقياً أمير محروس.

وبدأ محمد منير، في الترويج للأغنية عبر حساباته الرسمية والخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً أنها طرحت عبر أحد تطبيقات الموسيقى برعاية إحدى شركات الاتصالات.

ويعتمد محمد منير، على الطريقة الحديثة التي اتبعها أخيراً، عدد من المطربين في مصر والوطن العربي، وهي عدم طرح أغنيات الألبوم دفعة واحدة، ولكن واحدة تلو الأخرى ضماناً لتحقيق نسب استماع عالية عبر مختلف التطبيقات والمواقع.

ويحوي ألبوم “باب الجمال” لـ”الكينغ” محمد منير، خمس أغنيات هي “باب الجمال” من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب، “فينك يا حبيبي” من كلمات والحان عبدالعزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، و”أنا رايق” كلمات نور الدين محمد والحان أحمد عمار وتوزيع اسامة الهندي و”زوق” من كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و”مسألة السن” من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.

وتعرّض الفنان محمد منير، لوعكة صحية في نهاية العام الماضي 2020، نقل إثرها لأحد مستشفيات القاهرة، وترددت إشاعات حول إصابته بشلل نصفي، إلا أنه تبين عدم صحتها، وغادر سريعاً المستشفى، حيث تدهورت حالته نتيجة المجهود الذي بذله خلال تسجيل أغنيات الألبوم.