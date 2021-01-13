نجم فرقة BTS الكورية.. هل قلّد محمد هنيدي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بخفة دمه وحضوره الخاص يحرص الفنان المصري محمد هنيدي على ممازحة جمهوره بشكل دائم من خلال إطلاق النكات والدعابات عبر صفحاته في السوشيال ميديا، فما المزحة الجديدة التي أضحكت الجمهور؟

نشر هنيدي صورة جديدة له يظهر فيها ببدلة صفراء ووضع جانبها صورة للنجم الكوري كيم تايهيونغ واسمه الفني V من فرقة BTS الكورية الشهيرة وهو يرتدي بدلة صفراء أيضاً.

وعلق هنيدي قائلاً: “تايهيونغ عضو فرقة BTS أشهر فرقة في العالم وهو يرتدي بدلة صفراء مقتبساً مثله الأعلى هنيدي”.

ولاقى منشور هنيدي انتشاراً واسعاً بين متابعيه عبر فيسبوك الذين عبروا عن إعجابهم بخفة ظله وروحه المرحة، وأطلق كثيرون تعليقات مضحكة رداً على هنيدي.

من جهة أخرى، يستعد النجم الكوميدي لتصوير فيلمه الجديد “كينج سايز” من إخراج إسلام خيري ومن تأليف عمر طاهر.