جيجي حديد وطفلتها في أحدث ظهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: يبدو أن الأم الجديدة جيجي حديد تعطي الأولوية لراحتها هذه الأيام، إذ شوهدت خلال عطلة نهاية الأسبوع في شوارع نيويورك أثناء قيامها بنزهة مع طفلتها الجديدة.

وأطلت عارضة الأزياء الأميركية (25 عاماً) المعروفة بأناقتها واختياراتها اللافتة، بإطلالة عملية ومريحة بينما كانت تدفع عربة ابنتها وتتجول في بعض متاجر المدينة.

واختارت حديد لنزهتها ملابس أحادية اللون إذ نسقت سترة سوداء منفوخة فوق بنطلون ضيق وانتعلت حذاءً باللون النيون من علامة نايكي.

وارتدت حديد قناع وجه من نفس اللون، وجدلت خصلات شعرها الذهبية بأسلوب طالبات المدارس.

في الصور تظهر حديد برشاقة لافتة مستعرضة خصرها النحيل وبطنها الممسوح رغم مرور أشهر قليلة فقط على ولادة طفلتها الأولى التي رزقت بها في سبتمبر 2020.

ولم تظهر المولودة الجديدة في الصور، إذ حرصت حديد على إخفاء وجهها عن أعين كاميرات الباباراتزي من خلال غطاء العربة الواقي.

يشار إلى أن جيجي حديد وزوجها المغني البريطاني زين مالك قد استقبلا ابنتهما في شهر سبتمبر الماضي، ولم ينشرا أي صور لوجهها كحال العديد من المشاهير الذين يخفون وجوه أطفالهم لمنحهم الخصوصية.