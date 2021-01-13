مادونا تتحدى كورونا وتزور 5 بلدان في 3 أسابيع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: على الرغم من القيود المفروضة على السفر بسبب جائحة كورونا، إلا أن المغنية الأميركية مادونا زارت 5 دول خلال 3 أسابيع، بحسب ما ذكرته تقارير صحافية.

وأفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن مادونا (62 عاماً) سافرت من لوس أنجلوس إلى لندن بعد ذلك توجهت إلى مالاوي وكينيا، ضمن رحلتها الشتوية التي استمرت ثلاثة أسابيع.

وقالت مصادر مقربة من مادونا إن أفراد الأسرة كانوا يخضعون لاختبارات فيروس كورونا بصورة دورية. ورافق مادونا في جولتها خمسة من أبنائها، إضافة إلى صديقها أهلا مالك ويليامز (26 عاماً).

في ليلة عيد الميلاد سافرت مادونا هي وويليامز وأربعة من أبنائها بالتبني الذين ينحدورن من مالاوي، إلى لندن، وهناك انضم لهم ابن مادونا الأكبر روكو (20 عاماً) وبعدها توجهوا جميعاً إلى أفريقيا.

وتوقفت المجموعة في 28 ديسمبر الماضي في مدينة أسوان بمصر وهي في طريقها إلى مالاوي، وأمضوا أسبوعاً في مالاوي واستمتعوا برحلات السفاري، كما التقوا بالرئيس لازاروس شاكويرا، وزاروا مستشفى أسسته مادونا وبعد ذلك غادروا إلى كينيا.