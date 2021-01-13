أروى تعلن إصابتها بكورونا: ادعولي الله ينجيني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفنانة اليمنية أروى، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر".

وقالت أروى عبر تغريدتها: "للأسف اليوم نتيجة فحص كورونا طلعت إيجابية.. ادعولي الله ينجيني منها وما يلقطها زوجي وبنتي وعائلتي أمين".

ولدت أروى في الكويت لأب حضرمي وأم مصرية، وانتقلت إلى القاهرة عام 1986 واستكملت دراستها الإعدادية والثانوية والجامعية.

تفوقت في دراستها وبعد إنهاء المرحلة الثانوية درست الهندسة المعمارية رغم أنها كانت تريد الالتحاق بمعهد الموسيقى إلا أن أهلها رفضوا وطلبوا منها أن تمارس الفن كهواية.





اكتشف موهبتها الملحن يوسف المهنا وهي ما زالت تدرس، شاركت بالعديد من المناسبات وعدد من المهرجانات الغنائية والوطنية، غنت أغنياتها بالطابع اليمني والخليجي كما غنت بلهجات عربية أخرى كالمصرية واللبنانية.

شكل الفنان أبوبكر سالم قدوة فنية لها فغنت الأغاني الحضرمية واشتهرت بهذا الطابع الفني.