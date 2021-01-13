موجز الخليج 365 الاقتصادي.. وفاة صانع ترامب وتصفية الحديد والصلب المصرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال الاقتصاد على مدار الساعة، وتقدم أهم الأخبار بالقطاع على الصعيدين العربي والدولي.

توفي المتبرع السخي للحزب الجمهوري ورائد الأعمال شيلدون أديلسون عن عمر يناهز 87 عاما بعد معاناته من المرض.

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية على عدم استمرار نشاط الحديد والصلب وتصفيته وتأسيس شركة لنشاط المحاجر.

ارتفع الذهب في تداولات الثلاثاء، ليتعافى من أدنى مستوى في 6 أسابيع، بدعم تراجع الأسهم نتيجة طلب عزل الرئيس الأمريكي.

بدون شفافية وسياسات عادلة ونزيهة، تثبت تجارب العديد من دول العالم أن ثروات النفط الهائلة لا تكفى لتوفير مستوى معيشة جيد للشعوب.

يوما بعد يوم تتزايد المطالب الدولية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتنحي عن منصبه، باعتباره مسؤولا عن اقتحام أنصاره للكونجرس الأمريكي.



اختفى عملاق البيع الإلكتروني والملياردير الصيني مؤسس شركة علي بابا جاك ما، ثم تخلّف عن رئاسة التحكيم في نهائي أحد البرامج التي تقدم شركاته خلالها منحة مالية لرواد الأعمال.

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنه تم عقد اجتماع، الثلاثاء، لتوحيد الميزانية في البلاد، بالبريقة.

قاد انهيار الليرة التركية إلى حدوث قفزة في مؤشر أسعار البناء داخل السوق المحلية، وسط في صعود مدخلات البناء، ليفاقم معاناة الأتراك



تعتزم أمريكا إنشاء منطقة تجارية أمريكية في البحرين، لتعزيز الشراكة الراسخة بين البلدين، اللذين يتمتعان بتاريخ عريق من التعاون.

حققت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران نسبة 87% من حيث مؤشر الأداء خلال 2020.

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، رغم ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا بعد حصار ترامب.

بدأت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية جلسة التداول اليوم الثلاثاء على ارتفاع طفيف.

واصلت بورصتا الإمارات سلسلة مكاسبهما، الثلاثاء، ودعمت أسهم القطاع المالي المؤشر الرئيسي لبورصة أبوظبي ليصعد لرابع جلسة على التوالي.

أكد خبراء أن توفير التقنيات الرقمية الحديثة وتسهيل الوصول لها سيسهم في تعزيز فرص تنويع الاقتصاد للدول الجزرية الصغيرة النامية.

