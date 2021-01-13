شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى عن زوجها أوسة: لو ماخدش مكانه فى المنتخب يبقى أكيد فى حاجة غلط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساندت النجمة لقاء الخميسى زوجها محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادى دجلة، من أجل الانضمام لمنتخب مصر، بعد تألقه خلال الفترة الأخيرة مع الغزلان الدجلاوية، مؤكدة أنه يستحق الانضمام لمنتخب مصر، مشيرة إلى أنه تمت محاربته كثيرا لكنه ظل صامدا كالجبل، وأنه بعد هذا التألق إن لم ينضم لمنتخب مصر "يبقى أكيد فى حاجة غلط".





وكتبت لقاء، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: "من يومك راجل فى الملعب، كنت دايما راضى وقانع وبتتحمل أخطاء وتخاذل الغير بدون كلل ولا ملل ولا شكوى، صوتك واطى ورامى حملك على الله وعمرك ما اشتكيت ومركز فى حلمك وحبك الأول الكورة".

وأضافت لقاء: "اتحاربت كتير ومازالت الحرب قائمة، ومع ذلك صامد كالجبل يا حبيبى ومش شايف غير حلمك، النهارده وفى اللحظة دى وبعد سنين انتظار وحلم وجودك تانى فى منتخب بلدك، وبعد صبر كتير وطويل وثقتك فى حلمك، لو فعلا ماخدتش مكانك اللى تستحقه فى منتخب مصر يبقى أكيد فى حاجة غلط، اوسه يستحق منتخب مصر".

وسبق وأكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق وادى دجلة أن مباراته أمام النادى الأهلى، التى انتهت بالتعادل السلبى بالدورى، كانت أصعب من مباراته أمام بيراميدز، التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، وقال أوسة عبر برنامج "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت: "الخبرات التى نتعلمها ومازلنا نتعلمها أنه عندما يكون هناك خطأ تتحمله يجب أن تغلق صفحته سريعاً، وهذا ما حدث بعد مباراة إنبى، وكان من الضرورى أن أبدأ مباراة بيراميدز بشكل جيد وألا أتأثر بمباراة إنبى".

وأضاف: "جون أنطوى من اللاعبين الذين كنت أعمل لهم ألف حساب، لأنه هداف كبير ويتحرك جيداً داخل الصندوق، وكذلك طارق طه لأنه يقوم بالكروسات بشكل رائع، ومباراة الأهلى كانت أصعب من بيراميدز، لأنه طول الوقت يسعى للفوز بالدورى، ويحاول تجنب أى إخفاق، وكوالتى لاعبيه يقدروا يخلصوا المباراة فى أى وقت".

وعن رد اعتباره أمام الأهلى قال عبد المنصف: "لما بلعب لا يكون هدفى أن أقول إننى كويس أو لم أكن موفقا فى فترة من الفترات، لكن لم يكن لدى دعم فى وقت سابق، والرد ليس فقط المباريات الجيدة أمام الأهلى، لكن الرد للجميع أننى فى سنوات كثيرة لم يكن هناك دعم لى، وفترة المشاكل كانت مخليانى مشتت وغير قادر على العمل بهدوء، لكن مع وادى دجلة أصبح لدى ثقة للعمل والاجتهاد".