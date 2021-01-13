شكرا لقرائتكم خبر عن عزت العلايلي : يسرا كانت مرعوبة واحنا بنصور فيلم الإنس والجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان القدير عزت العلايلى كواليس عددا من أهم أفلامه خلال حلوله ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، حيث روى عزت أن النجمة يسرا أصيبت بالذعر خلال تصوير فيلم "الإنس والجن"، مشيرا إلى أنه فى إحدى أيام التصوير رأت يسرا خيالا فذهبت تقول له هناك شىء غريب فى الاستديو وهى تشعر بذعر شديد، وفى النهاية اتضح أن أحد العمال يقوم بتغيير "لمبات الإضاءة"، وعن كواليس فيلم "ليلة عسل" قال العلايلى: "إن الفنانة سهير البابلى كانت طوال التصوير تنشر الكوميديا، فكنت أقول لها احنا عاوزين نمثل ونضحك الناس، ولما نخلص نضحك احنا".

كما تحدث العلايلى عن مدى شعوره بالفخر تجاه أحفاده، حيث يعمل أحدهم مهندسا والأخرى حقوقية، وأشار عزت إلى أنهم سر شعوره بالسعادة، خاصة بعد وفاة زوجته التى كان يجدها المحرك الأساسى لحياته وحياة أبنائه.

وكشف عزت العلايلى عن كواليس مشهد وجود "الجاموسة" فى الترعة أثناء تصويره فيلم "الأرض" مع الراحل يوسف شاهين، قائلا: "كنا بنصور فى شهر طوبة وشاهين مواعيده مش بتهزر والدنيا تلج، فاديت لفلاح فلوس وقولتله انزل كدة الترعة شوفلى عمق الميه راح ورجع قالى خد فلوسك يا بيه الميه تلج هو انت هتنزل هنا.. قولته أه .. قالى إزى الميه مليانة ديدان.. مبقتش عارف أعمل إيه ولقيت يوسف شاهين ماسك زجاجة قد صباعه وينقط فى الميه قولتله إيه ده يا جو قالى مطهر، ضحكت وقولتله ده اللى هيطهر يعنى، قالى يلا نط عشان نصور والمشهد ده خد تصوير نصف يوم".

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" تقدمه الإعلامية إسعاد يونس يومى الإثنين والثلاثاء على قناة‪ "‪dmc"، فى الساعة الحادية عشرة مساء‪.