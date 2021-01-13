شكرا لقرائتكم خبر عن سماح أنور لـ"الخليج 365": إخفاء خبر زواجى قديم وابنى يسعى ليكون موديل إعلانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة سماح أنور، لـ"الخليج 365"، على خلفية إعادة نشر أخبار إخفاء زواجها عن والدها، إنه كلام غير دقيق، مؤكدة أنها أخفت خبر زواجها لظروف مهنية محددة، حيث كانت في وقتها صغيرة في السن وهو ما دفعها لإخفاء خبر الزواج، مشيرة إلى أنها سبق وأعلنت عن تلك الموضوع في عام 2002 مع الاعلامى محود سعد، لافتة إلى أن ابنها "أدهم" يبلغ من العمر حاليا 24 عاما، فهو انتهى مؤخراً من دراسة "البزنس"، كما يسعى أن يكون موديل إعلانات في الوقت المقبل.



سماح انور وابنها أدهم

وعن الأخبار المنتشرة عن إخفاء زواجها، أكدت سماح: "الناس مش لاقية حاجة تهرى فيها، الكل عايز يركب التريند، وأنا مش بشارك فى الحاجات دى، والحقيقة إن خبر الزواج والكلام ده قديم.. ارتقوا يا قوم".

وعلى جانب آخر، تحضر سامح أنور لعرض مسرحى جديد مع النجوم سميحة أيوب وأحمد سلامة وأشرف عبد الغفور، على المسرح القومى، من إخراج سمير العصفوى، كما تستعد لمهرجان أفلام أون لاين الفترة المقبلة.