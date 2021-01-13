شكرا لقرائتكم خبر عن سماح أنور: أهلى طلبوا منى إخفاء خبر زواجى وأوهمت الناس إنى متبنية ابنى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة سماح أنور: "أنا طول عمرى بحب الرجالة الكبار في السن، لأنهم بيكونوا مثقفين وعقليتهم كبيرة، وممكن يكون في عقليات في أعمار صغيرة كويسة ولكن الحقيقة أنا لم أقابلهم، والقاعدة اتكسرت فقط في زواجى الوحيد لأنها كانت مبنية على علاقة استلطاف وصداقة نادرة جدا".

وأضافت الفنانة سماح أنور، خلال لقائها فى برنامج "Its show time" للإعلامية هبة الأباصيرى، المذاع على CBC: "أنا أخفيت خبر زواجى بناء على رغبة أهلى، لأن هما فى الأصل فنانين وأنا في الوقت ده كنت ناجحة جدا، فكان لديهم القلق أن العلاقة دى تعطل نجاحى، بجانب أن العلاقة مش هتستمر وده حصل فعلا، وحتى موضوع الحمل مكنش حاجة مستحبة خالص وقتها".

وتابعت: "أنا أخفيت أيضا إن أدهم ابنى الحقيقى، لأن وقتها كنت عاوزة أرضى والدى ووالدتى لحد كبيرا جدا، فأنكرت وجود أدهم لفترة، وأوهمت الناس بإنى متبنياه، وبدأ زملاؤه في المدرسة يقولوا له إن سماح أنور مش والدتك وكدة".

واستكملت: "قررت وقتها في برنامج مع صديقى محمود سعد، وكان من ضمن فقرات البرنامج إن في نهايته الضيف يقول سر لم يقوله من قبل، وفاجأة حسيت إنى عاوزة أقول السر ده وهو أن أدهم ابنى بجد مش متبنياه".