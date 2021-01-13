شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الفشنى يبكى على الهواء بسبب بيكا وشاكوش: "مفيش عدل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجهش المطرب وائل الفشنى، بالبكاء، قائلًا:كل ما أحتاجه العدل فى هذا الوسط، موجهًا حديثه لريهام سعيد:"جيتى على الجرح.. الحمد الله على كل شيء، ولكنى خايف، وأرى أنه مفيش عدل، وفيه ناس طلعت عملت مهرجانات وفرقعت، ولكن أقول أنها أرزاق".

وعن مصدر إنفاقه، قال خلال حواره ببرنامج "صبايا الخير" الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة "النهار"، "ساقية الصاوى مش بتجيب فلوس، وبروحها عشان أعمل حفلات لجمهوري، ولكن ربنا بيسترها، وراضى".

وواصل المطرب وائل الفشني، :"حمو بيكا وحسن شاكوش هما دول اللى خلوني أعيط.. أنا بحبهم بس مفيش عدل.. والموضوع يتوقف على العلاقات والواسطة"، مؤكدًا حبه للفنان أحمد سعد.