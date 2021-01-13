شكرا لقرائتكم خبر عن صورة من الطفولة.. سلاف فواخرجى تحتفل بعيد ميلاد والدها: أكبر شخص بالكون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة السورية سلاف فواخرجى بعيد ميلاد والدها الناقد السينمائى محمد فواخرجى، ونشرت عدة صور جمعتها مع والدها فى مراحل مختلفة من عمرها، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "من أنا وصغيرة.. كل مابتعب برتاح بحضنك، وكل مابتشتت بتلمنى.. وكل مابغْلبْ بلوذ بقلبك.. وكل مابدوّر على حالى بلاقينى عندك.. وصرت كبيرة يا بابا وصرت أم.. وانت لسا مو مقتنع لحد هلأ انى كبرت".





وأضافت سلاف: "بس قلك شيء.. لا تصدقنى إذا اعترضت وقلتلك أنا مو طفلة، لاتقلى هيك ولاتعملى هيك.. بس بينى وبينك أنا بحب ضل قدامك، هديك الصغيرة وانت كبير.. طول عمرك بتضلك الكبير، أكبر شخص بالكون".





من ناحية أخرى، تقدم النجمة سلاف فواخرجى شخصية "أرملة" فى مسلسلها الجديد "الكندوش"، حيث تقدم نموذجا للمرأة السورية فى مرحلة تاريخية معينة بمنطقة الشام القديمة، وتقدم شخصية تحمل الكثير من العمق، وهو عمل سيقدم حالة توثيقة عن المجتمع الذى كان فى منطقة الشام بكل تقاليده وعاداته القديمة التى راح الكثير منها.

المسلسل تأليف الممثل الكبير حسام تحسين بك وإخراج سمير حسين الذى قدمت معه من قبل مسلسلين حققا نجاحا كبيرا وهما "الواهمون" الذى قدمت فيه دور توأم، والعمل الآخر "بانتظار الياسمين" الذى ترشح لجائزة الإيمى أووردز العالمية".



مسلسل "الكندوش" بطولة أيمن زيدان وصباح الجزائرى وسامية الجزائرى وأيمن رضا وشكران مرتجى وفايز قزق وعدد كبير من الممثلين السوريين يصل عددهم لـ150 ممثلا وممثلة وأكثر.





يذكر أن آخر مسلسل قدمته النجمة سلاف فواخرجى هو "شارع شيكاغو" الذى حقق جدلا كبيرا قبل عرضه وبعد عرضه لاقى نجاحا كبيرا برغم العرض الحصرى لإحدى الشبكات ويتوقع نجاحا مشابها عند عرضه لجمهور أكثر.



