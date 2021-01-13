شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى عن شخصيات فارس بلا جواد: من أصعب المسلسلات تحضيرا وتنفيذا "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد صبحى عن صور من الشخصيات التى جسدها فى مسلسل "فارس بلا جواد" الذى عرض منذ نحو 19 عاما وتحديدا عام 2002، مشيرا إلى أنها من أصعب شخصيات المسلسلات تحضيراً وتنفيذا.





ونشر صبحى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك صورا لشخصيات المسلسل، أتبعها قائلا: "شخصيات أصعب المسلسلات تحضيراً وتنفيذاً فارس بلا جواد 2002".





وكان الفنان محمد صبحى كشف مؤخرا عن كواليس مسلسل "فارس بلا جواد" يذكرها لأول مرة، من خلال عرضه مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمى على "فيس بوك"، كاشفا عن حذف 42 مشهدا من المسلسل ليتم عرضه على القنوات.





وقال الفنان محمد صبحى: "إن مسلسل فارس بلا جواد عرض فى 2002 ولما طرح قامت الدنيا ولم تقعد، وحصلت مشكلة عالمية إن فى ممثل مصرى قدم مسلسل يعتمد على برتوكولات حكماء صهيون وده كان عاملهم مشاكل، لما عرفنا إن السفارة الأمريكية تستدعى ناس تسألهم عن المسلسل فسألت نفسى إيه علاقة السفارة الأمريكية".





وأضاف صبحى: "افتكرت إن فى 4 جاءوا من أمريكا تبع شركة خاصة لصناعة الماسكات كان من بينهم واحد ديانته يهودية متعصب لإسرائيل ومكناش نعرف، وبعدما عملوا مقاسات الوجوه وتصور المسكات سافروا لأمريكا وخدوا نسخة مترجمة لحلقات المسلسل فى أمريكا وفوجئنا أن المسلسل دخل الكونجرس وبيدرسوه، وأصبح المسلسل معاديا للسامية واتعملى قضية فى لاهاى، وهددوا مصر بأنها تذيع المسلسل".





وتابع صبحى: "طبعا كان الوزير الجميل صفوت الشريف فى المغرب وكلمته هاتفيا وقولتله فى تهديد بعدم إذاعة المسلسل، الحقيقة عمل مداخلة فى التليفزيون المصرى وطلعت على الهواء وقال نحن نمتلك إرادتنا ومحدش أبدًا يخوفنا، احنا مانقدرش إلا إننا نحترم حرية الرأي".



