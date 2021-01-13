"رفضت خلع الحجاب ونجلها مضيف طيران".. 10 معلومات عن أمل إبراهيم في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفلت الفنانة القديرة أمل إبراهيم، بعيد ميلادها أمس إذ أنها من مواليد 12 يناير عام 1945.

ونرصد لكم 10 معلومات عن أمل إبراهيم في التقرير التالي:

- بدأت حياتها الفنية منذ الصغر، والتحقت بالعمل الفني وقامت بعدة أدوار صغيرة بهذه الفترة في بعض السهرات التليفزيونية والمسرحيات والمسلسلات.

- كانت بدايتها الحقيقية من خلال السينما، حيث شاركت في عام 1973 في الفيلم الكوميدي "مدرسة المشاغبين"، وأيضا دورها في فيلم "بدور".

- توالت بعدها الأعمال الفنية التي شاركت فيها الفنانة أمل إبراهيم من السينما إلى التليفزيون إلى المسرح حيث شاركت بعدد كبير من الأدوار.

- تزوجت أمل إبراهيم، مرة واحدة من خارج الوسط الفني، ورفضت تكراره بعد وفاة زوجها.

- من أعمالها الفنية التي قدمتها: "فيلم هندي"، "أمهات في المنفى"، "صراع الزوجات"، "عفوا أيها القانون"، "سلام يا صاحبي".

- قالت أمل إبراهيم، في تصريحات صحفية سابقة، إن ما يعرض عليها من أعمال فنية لا يتناسب مع ارتدائها للحجاب، ومن الصعب عليها خلعه من أجل التمثيل.

- تابعت أمل، في تصريحات سابقة، أنه من أحب الأعمال إليها في التليفزيون مسلسل"البخيل وأنا"، ومن السينما العديد من الأفلام بينها: "سلام يا صاحبي" و"الكيت كات" و"حائط البطولات".

- أوضحت أمل، في تصريحات صحفية سابقة، أن زوجها متوفى، وتعيش مع نجلها محمد عادل فرغل وهو مضيف جوي بشركة مصر للطيران، وهو كل حياتها.

- أكدت أمل إبراهيم، في تصريحات صحفية سابقة، أن نجلها ليس لديه أي ميول تمثيلية، موضحة: "جمعني زمان فيلم مع الفنان الراحل محمود ياسين، وعُرض عليه التمثيل وكان وقتها (محمد) صغيرا، فرد عليه (أنا مش بحب الفن.. كفاية ماما.. أنا بحب أتفرج".

- كانت آخر مشاركاتها الفنية في السينما بفيلم "البرنسيسة" الذي طُرح بدور العرض السينمائي عام 2013، وفي التليفزيون بمسلسل"الفاضي يعمل إيه" عام 2008.