محمود حميدة يشارك جمهوره صورة من كواليس "أهل الكهف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان محمود حميدة جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة له من كواليس تصوير فيلم "أهل الكهف".

وظهر "حميدة" في الصورة رفقة كل من المنتج وليد منصور والمخرج شريف عرفة وعلق: "من تصوير أهل الكهف".

فيلم "أهل الكهف"، يضم عدد كبير من النجوم أبرزهم خالد النبوى، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمى، محمد فراج، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبرى فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، ماجد المصرى، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور ومن إخراج عمرو عرفة.