بالفيديو ..غادة عادل بدون ماكياج في أحدث ظهور

ياسر رشاد - القاهرة - شاركت النجمةغادة عادل جمهورها ومتابعيها علي مواقع التواصل الإجتماعي بأحدث ظهور لها من داخل سيارتها.



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ونشرت غادة فيديو من السيارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي" انستجرام- Instagram" وظهرت بدون ماكياج مرتدية نظارة شمس كبيرة.



يشار إلى أن غادة عادل تنشغل هذه الأيام في تصوير فيلم "أهل الكهف" مع محمود حميدة، خالد النبوي، مصطفى فهمي، ريم مصطفى، صبري فواز، محمد ممدوح، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد محمد فراج، بسنت شوقي، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد، جميل برسوم أحمد

لوكسر، أحمد الشربيني، ومأخوذ عن رواية "أهل الكهف" للكاتب الكبير توفيق الحكيم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

يذكر أن غادة عادل تشارك في بطولة فيلم " قمر 14" مع الفنان خالد النبوي ودينا الشربيني وأحمد الفيشاوي وأحمد مالك وشيرين رضا وبيومي فؤاد وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد وإخراج هادي الباجوري.