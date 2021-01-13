بيومي فؤاد يواصل تصدر التريندات بوفاة والده

ياسر رشاد - القاهرة - واصل الفنان بيومي فؤاد، تصدر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ومؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بعد وفاة والده.

وأدى الفنان بيومي فؤاد، صلاة الجنازة داخل أحد المساجد في مقابر طريق الفيوم، وتم دفن الجثمان فى هذه المقابر.

وتوافد عدد من الفنانين، أصدقاء بيومى فؤاد للمشاركة فى الجنازة إضافة إلى تواجد عائلته وعدد من أقاربه.

شاهد.. بيومي فؤاد يحتفل بافتتاح مطعمه الجديد بحضور نجوم الفن

وأعلن الفنان بيومي فؤاد وفاة والده على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "بيومي" منشورًا عبر حسابه

الرسمي على فيس بوك قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي والدي منذ قليل نسألكم الدعاء".

وعاد بيومى من دبى خلال الأيام الماضية بعد تصوير عدد من مشاهد فيلم "الشنطة" هناك والفيلم تأليف تامر عبد المنعم ومن بطولة بيومي فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبد العظيم والفنان الاماراتى أحمد عبد الرازق والطفلة بيزي وظهور خاص للفنان محمد لطفي ومن إخراج أحمد البدري.

فيديو.. بيومي فؤاد ومكي يستعيدان ذكريات الكبير قوي

يشار إلى أن بيومى فؤاد بدأ في تصوير مسلسله الجديد "عودة الأب الضال" ، تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، ابراهيم ربيع وإخراج أحمد عبد اللاه، ويشارك في بطولته كل من: هالة فاخر، أميرة هانى، هاجر عفيفى، شادى ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدى.

وفى سياق آخر صور بيومى فؤاد عدد كبير من مشاهده في فيلم "ماما حامل" مع النجمة ليلى علوى والذى يجسد دور زوجها في أحداث الفيلم، وهو تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، ويشارك في بطولته حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ومحمد ثروت نانسى صلاح وهدى المفتى وسامى مغاورى.