أروي تعلن إصابتها بفيروس كورونا..(تفاصيل)

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت النجمة أروى عن إصابتها بفيروس كورونا، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء، وأن يحفظ الله أسرتها.

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وغردت أروى عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلة: "للأسف اليوم نتيجة فحص كورونا طلعت إيجابية.. ادعولي الله ينجيني منها وما يلقطوها زوجي وبنتي وعائلتي أمين".

وعبر فيديو بثته على حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، قالت أروى أنها أجرت تحاليل فيروس كورونا

وثبتت إيجابيتها له.

وتابعت متحدثة عن أعراض كورونا: "شعرت بألم في الرأس وبوجع في الحلق ولم أشعر بأي أعراض أخرى أو ارتفاع في درجة الحرارة وأجريت تحاليل وجاءت إيجابية".

وأضافت: "لا أشعر بالراحة، ولست سعيدة بالأمر، وأنا الوحيدة في المنزل التي أصبت بالفيروس وأحمد الله على ذلك".



يشار إلى أن آخر أعمال أروى كانت مشاركتها في

تقديم برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي عرض في رمضان الماضي 2020.

وكان عدد من النجوم والنجمات، أصيبوا بفيروس كورونا، خلال الأسابيع القليلة الماضية، قبل أن يعلنوا تعافيهم، من بينهم يسرا، وأمير كرارة، وإيناس الدغيدى، وأبو، ومجدى صبحى وأيضا إصابة ماجد المصرى، ووائل الإبراشى، ومؤخرا إصابة الإعلامى الكببير مفيد فوزى.

طمأنت النجمة الكبيرة يسرا جمهورها وأصدقائها على حالتها الصحية، مؤكدة أنها في تحسن مستمر بعد الإصابة بفيروس كورونا، وأنها تخضع للعزل ولكنها ليست في مستشفى وأنها خلال الـ17 يوما الماضية تتحسن حالتها، مطالبة جمهورها ومحبيها بعدم القلق.