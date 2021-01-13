كيت بيكنسيل ترد عبر انستغرام بشكل عنيف على معجب … هذا ما طلبه!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - يناير - 2021 11:19 مساءً

أثار تعليقا للنجمة كيت بيكنسيل على انستغرام تفاعلا واسعا بعد أن طلب مها أحد المعجبين طلبا اعتبرته غريبا ولم يروق لها.

وطالب المعجب بيكنسيل أن تنشر صورا لها تبرز جمالها، بعدما أبدى عدم إعجابه بما تنشره عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات.

وفي يوم الأحد الماضي، شاركت كيت بيكنسيل (47 عاما) صورة طريفة لها مع صديقة لها بداخل السيارة وهما تتنكران في أوجه كلاب وترتديان نظارات شمسية، ويجلس بينهما جرو، وهي التي علق عليها المعجب قائلا للممثلة: “أنت امراة جميلة، لماذا تنشرين صورا كهذه، أفضل أن أرى صورا جميلة لك”.

فردت بيكنسيل على طلب المعجب بطريقة ساخرة ولفظ خارج، ليلقى ردها دعما من جانب العشرات من المتابعين الآخرين الذين دافعوا عنها، وأثنوا على “روح الدعابة” التي تتمتع بها، وذكروا المعجب بأن “النساء ليست من الحلي الموجودة حتى “تبدو جميلة”.