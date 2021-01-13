شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسين عن أزمته مع رامى صبرى: رده غير لائق والقضاء بيننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشاعر الغنائى تامر حسين، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن نقيب الموسيقيين المطرب هانى شاكر، والسيناريست مدحت العدل تحدثا معه فى محاولة لحل الخلاف بينه وبين رامى صبرى، فى حين أشار الشاعر الغنائى إلى أنه سيلجأ للقضاء بعدما وجد ردا غير لائق من قبل رامى صبرى، حيث أعلن رامى صبرى من خلال حسابه على إنستجرام قائلا: "كلمنى الأستاذ هانى شاكر والأستاذ مدحت العدل اليوم وكل الاحترام لهم، وحاضر هنسى اللى فات.. بس لو حصل أى تجاوز مرة تانية على أى قناة أو أى مكان على السوشيال ميديا من الشاعر والملحن سيتم رفع دعوة قضائية ضده، اللهم بلغت اللهم فاشهد".

فى حين نشر تامر حسين على فيس بوك الخاص به سكرين شوت من تصريحات رامى صبرى وعلق عليها قائلا: "عرفتوا مين بيغير الواقع وبيعكس الصورة، وبيصغر الناس المحترمة الكبيرة اللى اتوسطوله عشان غلطان ومتجاوز وقليل الحيلة، الجمهور المحترم عرف فرق الُرقى والعقليات شوفتوا الكبر والجهل بالقانون، عرفتوا كل ما الموضوع يتقفل مين اللى عايز يستغله للأسوأ ومصمم ع الخساير".

كما علق تامر حسين من خلال السوشيال ميديا أيضا على مكالمة هانى شاكر ومدحت العدل قائلا: "شكراً للنقيب المُحترم الفنان هانى شاكر والشاعر الكبير الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المُؤلفين والملحنين لحرصهم الشديد على القيم والمبادئ ورفضهم التجاوزات التى لا تليق بالمُبدعين المصريين وأصحاب الحقوق، اهتمامكم فوق راسى ومكالمتكم فوق راسى، اتقفل الموضوع نهائى بمكالمتكم وبتسجيلى 4 برامج أمس فيهم تفاصيل التفاصيل".

وأثيرت مؤخرا خلافات بين تامر حين والمحلن عزيز الشافعى مع المطرب رامى صبرى، حيث ادعى رامى أن اغنية "شكرا" التى طرحها الهضبة عمرو دياب مؤخرا كانت بالأساس أغنيته لكن الثنائى تامر وعزيز أعطيا الأغنية للهضبة، فى حين قال عزيز الشافعى: "أنا عمرى ما اشتغلت مع مغنى على أغنية وروحت ادتها لحد تانى، ولو هو مش عاوز يشتغل معايا هو نجم كبير، وأنا وتامر ساهمنا فى نجاحه بس الكلام اللى قاله رامى مش صحيح".

وعلق تامر حسين: "أنا أخجل من إنى أقول إن رامى كان يسعى وراء التريند، ليه بندخل عمرو دياب فى أى كلام، بس الحركة دى عيب أوي؛ لأنه اتهام بالباطل، لأن أول ما المطرب بياخد قرار فى أغنية لازم يكون فيه عقد، وده محصلش وهو غلط، ولغاية اللقاء ده هو عمال يعتذر أمام أصدقاء مشتركين بينا وأنا برفع من عليه الحرج ومش عاوز اعتذار فى العلن بس يا ريت دا ميحصلش تاني".