شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب أحمد سعد يعلن زواجه خلال الأيام القادمة: "أول مرة أحس بالفرحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المطرب أحمد سعد خلال لقائه ببرنامج صبايا الخير مع الإعلامية ريهام سعيد، مساء اليوم الثلاثاء، المذاع على فضائية النهار، زواجه خلال الأيام القادمة، متابعا، أول مرة أحس بالفرحة".

وفي سياق متصل، طرح المطرب أحمد سعد أغنيته الجديدة "رسالة" عبر موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يويتوب"، وحققت نجاحا كبيرا وقت طرحها، وهى من كلمات آدم، وألحان أيمن هلال، وتوزيع ميدو مزيكا".

ومن جانب أخر، حرص المطرب أحمد سعد على الاحتفال بمناسبة تصدر أغنيته الأخيرة "رسالة" التريند على موقع يوتيوب، بعدما وصلت إلى مليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة، حسبما قال سعد من خلال حسابه على موقع إنستجرام، وكتب: "الحمد لله، أغنيتي الجديدة "رسالة" تتصدر تريند يوتيوب وتتخطي المليون مشاهدة فى أقل من 48 ساعة".