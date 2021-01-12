موجز الخليج 365 للسياحة.. السفر يئن وحظر روسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

انضم توم أندريس الرئيس التنفيذي السابق لشركة إيرباص الأوروبية إلى شركة ليليوم الألمانية الناشئة لصناعة الطائرات الكهربائية.

مددت السلطات الروسية، الثلاثاء، حظر الرحلات الجوية مع بريطانيا حتى 1 فبراير/شباط المقبل.

تزخر مدينة الداخلة المغربية بمُقومات سياحية مثالية، وبنية اقتصادية تُشجع على الاستثمار، كونها أحد الأقطاب الدبلوماسية للمغرب.

واصلت جائحة كورونا العصف بأعداد المسافرين جوا خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مع تزايد الخسائر المتوقعة لقطاع الطيران.

