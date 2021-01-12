هيفاء وهبي تعتذر عن مشاركة يسرا في "حرب أهلية"

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"الخليج 365" من بيروت: كشفت شركة "العدل غروب" المنتجة لأحدث مسلسلات الفنانة المصرية، يسرا، اعتذار الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، عن المشاركة في بطولة أحداث مسلسل "حرب أهلية"، والمقرر عرضه في شهر رمضان.

وأشار المنتج، جمال العدل، إلى أن وهبي اعتذرت عن المسلسل قبل شهر، بسبب ارتباطات فنية في الولايات المتحدة، فضلاً عن تخوفها من توقف رحلات الطيران بين مصر ولبنان.

وجاري البحث عن فنانة بديلة لكي تؤدي الدور الذي كانت وهبي مرشحة له في أحداث المسلسل الذي قام بتأليفه أحمد العدل ويخرجه سامح عبد العزيز.

يشار إلى أن آخر مسلسلات يسرا هو "خيانة عهد" الذي عرض في رمصان 2020، بينما عرض لهيفاء وهبي في سبتمبر الماضي أحدث مسلسلاتها التلفزيونية "إسود فاتح" عبر منصة "شاهد" الرقمية.