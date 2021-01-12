شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حبيب يوجه رسالة لـ ملك الموت: ممكن يوم إجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب غريب طلبه السيناريست تامر حبيب، من ملك الموت، بأن يمنح نفسه إجازة من قبض أرواح المرضى حتى لو أسبوع واحد، مشيرا إلى أنه لو استمر هذا الوضع حتى نهاية يناير لم يجد من يعزى فيه، وذلك تعليقا على وفاة العديد من الفنانين خلال الفترة الماضية وكان آخرهم الفنان هادى الجيار.

وكتب حبيب، عبر حسابه على فيسبوك: "يا أستاذ عزرائيل.. ممكن بس يومين أو حتى يوم واحد إجازة فى الأسبوع، عشان كده على آخر يناير مش هالاقى حد أعزى فيه، ده لو حضرتك ماشرفتنيش بالزيارة... Ca ne vas pas comme ca".



تامر حبيب

وتوفى الفنان الكبير هادى الجيار متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى الهرم، منذ يومين، عن عمر ناهز 71 عاما، وتم تشييع الجثمان ظهر الأحد الماضى ودفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، كما سبقه بيوم واحد وفاة المايسترو والكبير خالد فؤاد.