شكرا لقرائتكم خبر عن غالية بنعلى: رحلتى إلى مصر كإحساس بالعيد.. وتنتهى من تسجيل ألبوم "فيلم مصرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة التونسية غالية بنعلى إن زيارتها الأخيرة إلى مصر كانت مختلفة عن كل الزيارات والرحلات السابقة، مشيرة إلى أن هذه الزيارة كانت بعد سنة من الغياب، وكانت كإحساس بالعيد أو الحج، أو كأن الله منحك فرصة الرجوع إلى فترة طفولتك وخوض التجربة مرة ثانية، مشيرة إلى انتهائها من تسجيل أغانى ألبومها الجديد "فيلم مصرى".



غالية بنعلى

وكتبت: "رحلتى إلى مصر كانت دون كل الرحلات هذه المرّة، بعد سنة من الغياب كان الإحساس قريب من الإحساس بالعيد السنوى، وكذلك كالإحساس بالحج الى مكان مقدس فى معتقداتك، مفعم بالمعجزات، كالإحساس بأن الله منحك فرصة الرجوع إلى فترة طفولتك وخوض التجربة مرة ثانية".

وتابعت غالية: "شعرت بهذا فى قرية تونس بالفيوم، وككل مرة مهما مدّدت فى فترة تواجدى هناك، يمر الوقت بسرعة خارقة ويقتلعك بكل قسوة من جمال الطبيعة وهدوء الحياة، ثم تجد نفسك فى القاهرة، فتسرع دقات قلبك وتمر بكل الحالات من الانبهار الى الإحباط، كحقنة تأخذها عشرون مرة فى اليوم وبرغم ذلك لسه ياعينى مبتسم ومزقطط".





وأوضحت غالية: "تم تسجيل بقية الألبوم (فيلم مصرى) والحمد الله، والآن فى بروكسل يتم تركيب الأغانى، وتتزاحم أمام باب بيتى كل الصور والحكايات والمغامرات التى لم أنتبه إليها وانا أرقص فى دوامة القاهرة".

وتابعت غالية: "الموقف المؤثر جدا عند رجوعى كان أن أرى أولادى وأن أمنع نفسى من حضنهم وتقبيلهم، وأن أعزل نفسى حتى تتم فترة الحجر الصحى، السفر فى هذه الفترة من تاريخنا صعبة ومرهقة، لكن كما تقول كلمات صديقى الشاعر منتصر حجازى والتى رافقتنى طول هذه الرحلة.. (وبرغم ذلك ولذلك لو الزمن يرجع.. هختار نفس الطريق مالميلاد للقبر)".





كما روجت النجمة غالية بنعلى للقائها مع تليفزيون الخليج 365، غدا الأربعاء، خلال برنامج "لايف مع أسعد" مع محمد أسعد، داعية متابعيها المشاركة وسؤالها على الهواء.