شكرا لقرائتكم خبر عن دارين حداد تصور مشاهدها فى مسلسل "فوبيا" مع فتحى عبد الوهاب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنفت الفنانة التونسية دارين حداد تصوير مشاهدها فى مسلسل "فوبيا" مع المخرج عادل الأعصر، وهو المسلسل الذى عاد بعد 3 سنوات من توقفه بسبب أزمات انتاجية، حيث عاد العمل مع تغيير بطله خالد الصاوى الذى اعتذر منذ توقف التصوير، وتم التعاقد مؤخراً مع الفنان فتحى عبد الوهاب.



دارين حداد وفتحى عبد الوهاب فى تصوير فوبيا

وقالت دارين حداد إنها تصور مشاهدها بشكل مكثف طبقا للجدول الذي وضعه المخرج للانتهاء من التصوير في الموعد المحدد ليكون جاهزا للعرض خلال شهر رمضان، لافتة أن هذا العمل هو الوحيد الذى تظهر به فى دراما رمضان المقبل حتى الآن.

مسلسل "فوبيا" تم تغيير اسمه ومن المقرر الإعلان عنه بالتزامن مع التصوير، وهو بطولة فتحي عبدالوهاب وآيتن عامر وميرهان حسين وأحمد صفوت ومى القاضى وأحمد فؤاد سليم وطارق عبد العزيز ومحسن منصور وبهاء ثروت وناصر سيف، والمسلسل من تأليف طارق بركات وإخراج عادل الاعصر.



دارين حداد واحمد فؤاد سليم

يذكر أن آخر أعمال دارين حداد المسلسل السورى "سوق الحرير" من تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم بسام كوسا، وسلوم حداد، وكاريس بشار، وفادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف، وريام كفار وعبد الهادي، وشادي الصفدي وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي، ومن مصر عبد الرحيم حسن ونهال عنبر وماجد الشرقاوي.