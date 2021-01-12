شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد منير يشارك فى بطولة "ضل راجل" مع ياسر جلال رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان أحمد منير لأسرة مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال تأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث اختاره المخرج أحمد صالح لتقديم أحد الأدوار الهامة في العمل بعدما شارك معه سابقاً في مسلسل "لحظات حرجة" قبل 10 أعوام.

مسلسل "ضل راجل" انطق تصوير أول مشاهده الشهر الماضى، وهو بطولة ياسر جلال ونور اللبنانية ومحمود عبد المغنى ونيرمين الفقي وايهاب فهمى وخالد أنور ورنا رئيس وانعام سالوسة وأميرة العايدى ومجدى فكرى وندى بهجت ومجموعه كبيرة من النجوم، وتدور أحداثه في إطار شعبى.

وكان آخر أعمال أحمد منير في الدراما مسلسل "الضاهر" الذى تم عرضه على قناة الحياة العام قبل الماضى، وهو بطولة محمد فؤاد وفريال يوسف وحسن يوسف ورغدة وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وأميرة هانى وسميرة محسن، وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبرى عبد المنعم، ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.