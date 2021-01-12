شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب أبو يتعاون مع الموزع روبرت كمال فى الأغنية الدعائية لفيلم "وقفة رجالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب أبو من تسجيل أغنية تحمل اسم "محتار"، ضمن أحداث فيلم "وقفة رجالة" المقرر طرحه قريبا في السينمات، وهى من كلمات أمير طعيمة وتوزيع روبرت كمال في ثانى تعاون يجمع بينه وبين أبو، وذلك بعد أغنية "حبيبى ياليل" والتي غناها أبو في مهرجان الجونة السينمائى عام 2019.

فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

وحقق برومو الفيلم الذى طرحته شركة "سينرجى فيلمز" عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك" مؤخرا مشاهدات تخطت 10 ملايين مشاهدة فى 4 أيام فقط، خاصة أنه يحتوى على مشاهد كوميدية مميزة تجمع أبطال العمل الذى تدور أحداثه فى إطار لايت.

تدور أحداث الفيلم فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

يذكر أن الموزع روبرت كمال سيتعاون الفترة المقبلة مع عدد من المطربين من ضمنهم أحمد سعد وأبو ومحمد شاهين.