بعد تداول أنباء استبعادها من فيلم "باسم سمرة".. أول تعليق من رحاب الجمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تداولت العديد من المواقع الإخبارية خبر استبعاد الفنانة رحاب الجمل من فيلم "ديك العياط" مع الفنان باسم سمرة.

وتواصل "الخليج 365"، مع رحاب الجمل للرد على تلك الأقاويل وقالت إنها لا تعلم شيئًا عن استبعادها من الفيلم مؤكدة إنها لم تبلغ رسميًا بهذا القرار إن صح".

ونفت "رحاب"، استحالة استبعادها من الفيلم قائلة: "احتمال يكون الكلام عن استبعادي حقيقي لكن أنا متبلغتش بأي حاجة من دي"، مشيرة إلى إنها تعاقدت على الفيلم مع المنتجة الليبية "فاطمة" ولم تخبرها حتى هذا اللحظة بقرار استبعادها.

وعُقدت مؤخرًا جلسة صُلح بين باسم سمرة ورحاب الجمل في منزل الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أول أمس الأحد، بعدما نشبت أزمة بينهما خلال بروفات فيلمهما الجديد "ديك العياط"، ووصلت إلى تبادل الاتهامات بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك وسائل الإعلام.