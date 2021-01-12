تامر حسين يرد على تحذير رامي صبري: غلطان ومتجاوز

محمد اسماعيل - القاهرة - رد الشاعر الغنائي تامر حسين على تحذير الفنان رامي صبري بشأن رفعه دعوة قضائية ضد الأول والملحن عزيز الشافعي في حال تجاوزا في حقه عبر أي قناة أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعاد "حسين"، نشر تحذير "رامي" عبر "فيسبوك"، وعلق: "عرفتوا مين بيغير الواقع وبيعكس الصورة وبيصغر الناس المحترمة الكبيرة اللي اتوسطوا له عشان غلطان ومتجاوز وقليل الحيلة الجمهور المحترم عرف فرق الرقي والعقليات شوفتوا الكبر والجهل بالقانون عرفتوا كل ما الموضوع يتقفل مين اللي عايز يستغله للأسوأ ومصمم على الخساير".

وتدخل الفنان هاني شاكر والمنتج مدحت العدل لحل الأزمة بين الثلاثي رامي صبري وتامر حسين وعزيز الشافعي، على خلفية اتهام الأول للثنائي بمنح المطرب عمرو دياب أغنية "شكرًا"، والتي في الأصل ملكًا له.