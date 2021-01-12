بعد دقائق من إعلان انتهاء أزمة أغنية "شكرًا".. رامي صبري يحذر من التجاوز في حقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي

أكد الفنان رامي صبري أن الفنان هاني شاكر والمنتج مدحت العدل تدخلا لحل أزمة أغنية "شكرًا"، وعبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على موقع "إنستجرام"، تدوينة قال فيها: "كلمني الاستاذ هاني شاكر والدكتور مدحت العدل اليوم كل الاحترام لهم وحاضر هنسى اللي فات".

وتابع محذرًا: "بس لو حصل أي تجاوز مرة تانية على أي قناة أو أي مكان على السوشيال ميديا من الشاعر والملحن سيتم رفع دعوى قضائية ضدهم.. اللهم بلغت اللهم فأشهد".

يذكر أن رامي صبري اتهم الملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين بمنح أغنية "شكرًا"، للفنان عمرو دياب وهي في الأصل ملكًا له.