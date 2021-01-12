مفيد فوزي يواصل تصدر التريندات.. ماذا قال في أخر حديث له؟

ياسر رشاد - القاهرة - واصل الإعلامي الكبير مفيد فوزي، تصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ومؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بعد إعلان إصابته بكورونا.

وتمنى رواد السوشيال ميديا، له السلامة ودوام الصحة، مؤكدين أنه قدم العديد من البرامج التي واجه من خلالها العديد من نجوم الفن والسياسة وغيرهم، فضلاً عن أنه أحد أهم الأقلام في مجال الفن وصاحب كاريزما مميزة في الإعلام المصرى.

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فيما أعلن الناقد الفني طارق الشناوى عن إصابة الإعلامى مفيد فوزى بفيروس كورونا حيث أعلن من خلال حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، وكتب: "الأستاذ الكاتب الكبير مفيد فوزي إن شاء

الله سيعبر أزمة كورونا وينتصر على هذا الفيروس اللعين الذي يهاجم أجمل ما فينا.. الأستاذ مفيد أحد أهم الأقلام في مجال الفن وصاحب كاريزما مميزة في الإعلام المصري.. أستاذ مفيد له إطلالة خاصة، مقروء ومسموع ومرئي".

ثم أضاف: "لا يقلد أحدا ولا يستطيع أحد تقليده.. ألف سلامة عليك أستاذنا يقيني أنك إن شاء الله ستعبر تلك الأزمة وتحيلها بقلمك الرشيق إلى حكاية من الحكايات التي دائمًا تبرع في سردها لنا".

(تفاصيل) إصابة الإعلامي الكبير مفيد فوزي بفيروس كورونا

وسبق وقال الإعلامى مفيد فوزى، إن الإعلام يضفى على الشخصيات

السياسية، شكلا مرعبا، ولكن فى حقيقة الأمر، هم طيبون، والطيبة لديهم صفة حقيقية، وهذا لا يمنع أنهم حين يبطشون، يبطشون بقوة، مضيفا: "حينما ذهبت إلى صلاح نصر مع عبد الحليم، كنت أرتعش، وحليم قال لى أن صلاح نصر كان يريد أن يعرف مشكلتك، وكتبت فى ورقة وقلم لخوفى".

وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة" مع إبراهيم عيسى، أن الروائى السودانى الطيب صالح، وصفته غادة السمان الروائية اللبنانية، بأنه متواضع كالعشب، فالمعنى العام للشعور تجاه الشخصيات، يقال بأنه "أنعور"، وهى وصف دقيق للمغرورين.

وتابع: "أحمد زكى قال لى فى يوم من الأيام، "أنا هعجز وماحدش هيفتكرنى"، بينما سعاد حسنى، كانت تقول "هو الموت بيجي ازاى"، فالبشر فى حالة توهج شهرة والخوف من فقدانها يعطى شعورا سيئا، وصلاح جاهين، توفى حينما كان يرسم".

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