بحضور تركي ألـ شيخ .. روتانا تفتتح مقرها الجديد بالرياض

ياسر رشاد - القاهرة - إفتتح رئيس هيئة الترفية السعودية المستشار تركى آل الشيخ ورجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال، وسالم الهندى الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، المقر الجديد للشركة بمدينة الرياض.

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ونشر المستشار تركى آل الشيخ، مجموعة صور عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر"، معلقاً

:"صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال ومعالي المستشار تركي آل الشيخ والرئيس التنفيذي لشركة روتانا الأستاذ سالم الهندي خلال افتتاحهم للمقر الجديد لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات في الرياض".

وكان قد أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، المستشار تركي آل الشيخ، حصول منصة شاهد VIP

على حقوق عرض مسرحية "بودي جارد" للنجم الكبير عادل إمام، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وكتب "تركي آلـ الشيخ": "يسعدنا ان نعلن لكم انه برعاية هيئة الترفيه تم الحصول على حقوق عرض المسرحية الاخيرة للفنان الكبير عادل امام (بودي جارد) التي سيتم بثها قريباً على منصة شاهد vip لأول مرة في التاريخ.. ادعوكم للمسارعة بالاشتراك في منصة شاهد والاستمتاع بالعمل الكبير .. أنا اول واحد باشترك ".