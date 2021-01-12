زمن الفن الجميل.. المنسى

ياسر رشاد - القاهرة - المؤلف والكاتب الراحل المبدع وحيد حامد، كان حالة فريدة فى تاريخ السينما والدراما المصرية، تصدى بكل جرأة لمشكلات الإنسان المصرى والحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وواجه العديد من المصاعب والمشكلات دفاعاً عن رأيه وإبداعاته.

نتوقف اليوم أمام تجربة سينمائية مختلفة وفريدة من نوعها، فيلم «المنسى» إنتاج 1993 تأليف الراحل وحيد حامد، بطولة عادل إمام ويسرا وكرم مطاوع وناهد جبر وصلاح عبدالله وضيوف الشرف الراحل علاء ولى الدين ومحمد هنيدى وأحمد آدم.

الفيلم تناول شخصية رجل غلبان تعدى الأربعين من عمره يعمل عاملًا بالسكة الحديد يعيش على هامش الحياة محرومًا من كل متاع الدنيا، حيث الفقر وعدم القدرة على الزواج ويعيش مضطراً مع شقيقته وزوجها وأولادها.

فجأة فى ليلة حالكة وهو يمارس عمله فى «بهيم الليل» تحضر إليه امرأة صارخة الجمال، التى لعبت دورها يسرا، هاربة من حفل لأحد كبار رجال الأعمال، حيث طلب منها هذا

الرجل أشياء تتعارض مع مبادئها، فترفض وتحتمى بالمنسى، يستطيع رجل الأعمال معرفة مكانها ويبعث إليها برجال لكى تحضر الحفل بالقوة ويتصدى لهم المنسى بشجاعة، ثم يأتى رجل الأعمال برجال أشد حتى يجبروا المرأة على العودة للحفل، ويصمم المنسى على حماية هذه المرأة ويقرر اقتحام قصر رجل الأعمال لإنقاذ هذه المرأة، وينجح فى ذلك بمعجزة وبمساعدة أحد ضيوف الحفل فى إنقاذها.

تعرض الفيلم لمدى فساد رجال الأعمال فى تلك الحقبة، واستطاع العقبرى الراحل وحيد حامد التعبير عن الفئات المطحونة فى المجتمع المصرى، هكذا كانت سينما وحيد حامد رحمه الله.