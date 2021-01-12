بعد سحبه البلاغ .. رامي صبري يهدد بمقاضاه تامر حسين

ياسر رشاد - القاهرة - أغلق الشاعر الغنائي تامر حسين ملف قضيته ضد الفنان رامي صبري والتي جرى التحقيق فيها مؤخرًا، على خلفية غنائه لأغنية "شكرًا" للفنان عمرو دياب.

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ونشر تامر عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بيانًا قال فيه: "شكرًا للنقيب المُحترم الفنان هاني شاكر، والشاعر الكبير الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المُؤلفين والملحنين لحرصهم الشديد على القيم والمبادىء ورفضهم التجاوزات التي لا

تليق بالمُبدعين المصريين وأصحاب الحقوق اهتمامكم فوق رأسي ومكالمتكم فوق رأسي اتقفل الموضوع نهائي بمكالمتكم وبتسجيلي ٤ برامج أمس فيهم تفاصيل التفاصيل".

ليرد عليه الفنان رامي صبري عبر خاصية القصص القصيرة لحسابه على Instagram تحذيرًا أنه في حال أي تجاوز في حقه على أي قناة أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، سيتم رفع دعوة قضائية ضد

"الشاعر والملحن" بحسب وصفه.

ليعلق تامر حسين على هذا التحذير قائلًا: "عرفتوا مين بيغير الواقع وبيعكس الصورة وبيصغر الناس المحترمة الكبيرة اللي اتوسطوا له عشان غلطان ومتجاوز وقليل الحيلة الجمهور المحترم عرف فرق الرقي والعقليات شوفتوا الكبر والجهل بالقانون عرفتوا كل ما الموضوع يتقفل مين اللي عايز يستغله للأسوأ ومصمم على الخساير".

وكان أيمن بهجت قمر قد علق على غناء الفنان رامي صبري لأغنية "شكرًا" للفنان عمرو دياب، والتي أثار رامي صبري بسببها الجدل مؤخرًا.

يذكر أن أغنية "شكراً" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبدالمنعم.

