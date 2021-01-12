الفيلم المصري "كباتن الزعتري" يمثل مصر في مهرجان صانداس

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مهرجان صانداس السينمائي عن مشاركة الفيلم المصري، "كباتن الزعتري" للمخرج والمنتج علي العربي في المسابقة الرسمية للمهرجان ليمثل مصر، ضمن فعاليات المهرجان والذي يقام في ولاية أوتاه بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو المهرجان الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 28 يناير إلى 3 فبراير وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا.

فيلم "كباتن الزعتري"، تم تصويره علي مدار 6 سنوات، إضافة إلي عام كامل للإنتهاء من الفيلم بشكل نهائي ليكون إجمالي العمل علي

الفيلم حوالي 7 سنوات كاملة.

الفيلم عبارة عن رحلة تتبع لبطلي العمل "محمود و فوزي"، منذ وقت تصوير الفيلم كمراهقان لديهما حلم احتراف كرة القدم وهما سوريان يعيشان داخل مخيم الزعتري.

يرصد فيلم "كباتن الزعتري" التغير الذي يمر به بطلي الفيلم منذ المراهقة وحتي وصلا إلي عمر 25 عاما، وكيف يسعي الثنائي للوصول إلي حلمهما، وهو من إنتاج المخرج والمنتج علي

العربي من خلال شركة Ambient light، إضافة إلي المنتجين المشاركين آية دوارة وأمجد أبو العلاء، ومارك لطفي المنتج الإستشاري للفيلم.

يذكر أن المخرج والمنتج علي العربي بدأ حياته العملية كمخرج يوثق الحروب، وعمل في عدد من البلدان لتغطية الصراعات علي الأرض ومن بينها، ليبيا وسوريا والعراق وكردستان ولكنه تقاعد عام 2013، بعدما شعر بأن ضحايا الحروب ليسوا فقط مجرد أرقام وأن وراء كل ضحية قصة تستحق أن تروي، وهو الدافع الإساسي الذي جعله يتحمس لتقديم فيلم فيلم "كباتن الزعتري" حيث يظهر رحلة سعي بطلي الفيلم، "محمود وفوزي" لتحقيق حلمهما في ظروف صعبة.