صورة نادرة لـ حكيم وهو شاب مع والدته..شاهد

ياسر رشاد - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، صورة نادرة للفنان حكيم بصحبة والدته، وبدا شابًا يافعًا في مقتبل العمر، جالسًا على المقعد بجوار والدته.

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وكان حكيم قد نشر مؤخرًا مقطع فيديو يجمعه بالفنان أحمد عدوية عبر حسابه

الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام- Instagram".

وظهر الثنائي وهما يغنيان سويا العديد من أغاني أحمد عدوية، وعلق حكيم على الفيديو "أستاذي الي لسه بتعلم منه لحد النهارده اتشرفت بوجودي معاه و اطمنت عليه"، مضيفا " وهيفضل

عدويه قيمة و قامة كبيرة في الفن الشعبي وانا كنت قاعد جنبه باخد الدرس ربنا يديك الصحة ويطولنا في عمرك يا احسن فنان في الدنيا.

وكانت السيدة نوسة قد عاتبت الفنان حكيم خلال حلقتها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" بسبب عدم زيارته للفنان عدوية منذ فترة.