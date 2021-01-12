محمود حميدة يشارك جمهوره صورة من كواليس تصوير (أهل الكهف)

ياسر رشاد - القاهرة - نشر الفنان القدير محمود حميدة، صورة جديدة من كواليس تصوير فيلم "أهل الكهف"، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

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وظهر "حميدة" في الصورة برفقة المخرج عمرو عرفة والمنتج وليد

منصور، معلقاً: "مع المخرج عمرو عرفة والمنتج وليد منصور من تصوير فيلم أهل الكهف".

فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي ،غاده عادل ، خالد الصاوي ،محمود حميدة، محمد ممدوح ،محمد فراج ،احمد

عيد ،ريم مصطفي ،مصطفي فهمي ،بيومي فؤاد ،احمد فواد سليم ،صبري فوار ،هاجر احمد ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة وإنتاح وليد منصور الذي حصل علي أفضل منتج في 2020 بمهرجان دير جيست والفضائيات العربية.

ويعد "أهل الكهف" التعاون الثاني أيمن بهجت قمر والمنتج وليد منصور بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم البدله والذي تخطت إيراداته ٧٠ مليون جنيه.